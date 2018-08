Dubbele achternaam voor pasgeborenen niet erg populair

Van 101.071 kinderen van wie in 2017 de geboorte werd aangegeven kregen er 90.644 (89,6 procent) de naam van de vader en 4.295 (4,2 procent) de naam van de moeder. De anderen kregen een dubbele naam. Bij 5.131 (5,07 procent) komt de naam van de vader eerst, bij 1.001 (0,99 procent) de naam van de moeder. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

Ingevolge de wet van 8 mei 2014 kunnen ouders voortaan uit vier familienamen kiezen: ofwel die van de vader of de moeder, ofwel een combinatie van beide. In de drie gewesten werd in 2017 nog steeds massaal gekozen voor de naam van de vader. Dat was het geval in 91,9 procent van de geboortes in Vlaanderen, 87,1 procent in Wallonië en 85,9 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië (5,09 procent) werd iets meer dan in Brussel (4,8 procent) en Vlaanderen (3,6 procent) gekozen voor de naam van de moeder.

Justitieminister Koen Geens wijst er in zijn antwoord op dat de vermelde keuze tussen de familienamen (wegens het beginsel van eenheid van naam) enkel kan uitgedrukt worden op het tijdstip van de geboorte of erkenning van het eerste kind van een koppel. Bovendien is het zo dat een kind van wie enkel een afstammingsband langs vaders- of moederszijde werd vastgesteld op het tijdstip van de geboorte automatisch enkel de naam toegekend kan worden van de betrokken ouder.