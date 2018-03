Drieduizend mensen protesteren voor Riffijnse zaak in Brussel

Ondanks het koude weer liep het Troonplein al snel vol met protestanten. Mensen hielden foto's vast van politieke gevangenen en riepen slogans als: 'pouvoir marocain, pouvoir assassin' en 'leve de Rif'. In het Europees Parlement waren in de namiddag debatten georganiseerd rond de problematiek en ook daar kon men op een grote opkomst rekenen.

Rond 13 uur startte de protestmars richting het Jean Reyplein. Bilal Azzaoui, één van de aanwezigen op de mars, protesteert uit solidariteit met de politieke gevangenen. Hij wil mee het eisenpakket afdwingen dat de Riffijnse burgers hebben opgesteld en waarvoor ze al lange tijd de straat opkomen. Ook was Azzaoui aanwezig omdat hij vindt dat de geschiedenis zich herhaalt: 'Ik ken de geschiedenis als Riffijn en we hebben de jaren van lood gekend onder het bewind van Hassan II. Vandaag de dag merk ik dat we terug in een zelfde soort situatie zijn beland.'

Fighting for social rights in the Rif region

Later op de dag vond het evenement 'Fighting for social rights in the Rif region' plaats. Dat werd georganiseerd door Europees parlementslid Kati Piri (PES). In de zaal waren verschillende gastsprekers aanwezig, waaronder Ahmed Zefzafi. Hij is de vader van Nasser Zefzafi die ook wel gezien wordt als leider van de protesten. Daarnaast waren ook Farida Houdoe, zus van gevangene Abdelali Houdoe, en Houda Sekkaki, vrouw van politiek gevangene Habib Hanoudi, aanwezig. Sekkaki kwam met een duidelijke boodschap: 'Zolang Zefzafi in de gevangenis zit, is er geen vrijheid in de Rif.'

Ook advocaat Abdessadak El Bouchttaoui was aanwezig. Hij werd onlangs veroordeeld tot 20 maanden celstraf. Abdessadak vindt het een belangrijke bijeenkomst en een historische gebeurtenis. De advocaat ziet dit als perfecte gelegenheid om de Riffijnse zaak onder de aandacht te brengen. Hij bedankte Piri dan ook hartelijk om het hele gebeuren te organiseren.

Volgens Piri is er te weinig aandacht voor de situatie in de Rif op het hoogste politieke niveau, met name in het Europees Parlement. Het eerste dat volgens haar zou moeten gebeuren, is bewustwording. "We moeten mensen vertellen wat er echt aan de hand is", zegt Piri. "We zitten hier met collega's uit 28 landen, maar in heel veel landen is de situatie nog niet bekend." Daarnaast vindt Piri het ook van groot belang om de dialoog met de Marokkaanse staat aan te gaan. "Niet alleen over de sociale rechten en de achtergesteldheid van de Rif, maar ook over de mensenrechten van politieke gevangenen. Dit zijn mensen die, naar onze mening, onterecht in de gevangenis zitten", aldus Europees parlementslid Kati Piri.