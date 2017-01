Doel 4 stilgelegd - één zwaargewonde

Dat bevestigt een woordvoerster van exploitant Engie Electrabel.

Aanleiding van het stilvallen van de reactor was een "onregelmatigheid" in de verbinding tussen de centrale en het hoogspanningsnet, met een stoomontsnapping tot gevolg. Die stoom vond ook zijn weg naar de machinezaal. Op dat moment was één persoon aanwezig in de machinezaal, een werknemer van een onderaannemer. "Die raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar", zegt de woordvoerster. Volgens de procedure werd de reactor automatisch stilgelegd. De heropstart vindt woensdag plaats, blijkt uit een eerste inschatting.