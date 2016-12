'Doe met Kerstmis eens wat anders dan een eenzame uitnodigen'

/'Tot 28 december mag de kerstboom blijven staan', zei de vriendin. 'Dan vliegt hij zonder pardon buiten.' Niet dat ze zo iemand is die kokhalst van kerstcommercie, allergisch is voor melige films of gek wordt van Last Christmas. Integendeel. Ze vindt Kerstmis best gezellig. Maar toch ziet ze altijd weer als een berg tegen de feestdagen op. Of beter: tegen het stuk van de kerstvakantie dat haar kinderen bij hun vader zijn. Terwijl er in andere gezinnen jolig wordt afgeteld naar het nieuwe jaar zou zij liefst tot 2 januari onder een dekentje Netflix liggen kijken. Maar dat is niet zo simpel als het lijkt. Elke film, folder of postkaart herinnert haar eraan dat dit de meest knusse tijd van het jaar behoort te zijn...