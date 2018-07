Dode bij overval op juwelier in Oostakker

De overval gebeurde rond het middaguur bij juwelier Moens in de Bredestraat in Oostakker. Twee verdachten waren de zaak binnengestapt. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er werd geschoten, mogelijk door de juwelier. Volgens de eerste informatie van het parket werd één van de verdachten geraakt en de overvallers namen de vlucht met een motorfiets. Tijdens de vlucht is één van de verdachten van de motor gevallen en op straat overleden. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte en zet de grote middelen in.

"We gebruiken alle mogelijke middelen om de verdachte te vinden en hebben onder meer een politiehelikopter ingezet", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. "Het labo, de federale gerechtelijke politie, het afstappingsteam, een wetsdokter, een wapendeskundige, de onderzoeksrechter en het parket komen allemaal ter plaatse. Voorlopig kan er nog geen verdere informatie meegegeven worden."

Zowel de Bredestraat als de Gentstraat, waar de verdachte om het leven kwam, zijn volledig afgesloten voor het verdere onderzoek. De politie en de deskundigen zijn gestart met de afstapping en de civiele bescherming schermt de plaats van de feiten af, zo werd ter plaatse vastgesteld. Volgens getuigen zou er drie keer geschoten zijn, maar politie en parket geven voorlopig geen details. De juwelier werd door de speurders meegenomen voor verhoor en het labo nam maatregelen om kruitsporen op zijn handen te vrijwaren. "Door wie er geschoten is en wanneer, is nog niet duidelijk. Het onderzoek zal dat moeten uitmaken", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. Het is nog te vroeg om uit te maken of er sprake is van wettige zelfverdediging. De buit is niet bekend.