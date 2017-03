Dit zijn de zorgen van de Belgen

Belgen maken zich veel meer zorgen om inflatie, belastingen en pensioenen, dan om terrorisme. Dat blijkt uit de resultaten van de Eurobarometer die in november 2016 werd afgenomen.

De 'Standaard Eurobarometer' peilde bij de Belgen naar een uiteenlopend aantal onderwerpen, waaronder immigratie, economie en terrorisme. Daaruit bleek dat de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem wel degelijk een grote impact hebben gehad op de Belgische publieke opinie. Bijna een vierde van de respondenten ziet het terrorisme als een van de twee belangrijkste problemen waar ons land mee te maken heeft, een stuk meer dan het Europese gemiddelde van 14 procent.

Migratiecrisis

Op persoonlijk vlak is de terreurdreiging echter veel minder een issue. De gemiddelde Belg blijkt vooral bezorgd te zijn om zijn of haar portefeuille. Bijna 40 van de Belgische respondenten beschouwt de inflatie als een van hun twee grootste persoonlijke problemen. Daarnaast is 15 procent bezorgd over de belastingen en 14 procent over de pensioenen.

Ter vergelijking: slechts 9 procent van de Belgen beschouwt terrorisme als een groot persoonlijk probleem.

Verder blijven Belgen ook nog altijd erg bezorgd om immigratie. Net geen 45 procent van de respondenten ziet dat als een van de twee belangrijkste problemen voor de EU. Een derde van de Belgen is dan ook voorstander van gezamenlijke Europese maatregelen voor de migratiecrisis. Gemiddeld is slechts 23 procent van de Europeanen daarvoor gewonnen.