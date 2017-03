Dit is waarom u krakers niet zomaar uit uw huis kan laten zetten

'Sinds enkele weken zitten 11 Roma met kinderen en een hond in ons huis in Gent,' zo klinkt het. 'Ze hebben het gekraakt, maken gebruik van egw (elektriciteit, gas en water) op onze kosten, strippen het huis alsook het aanwezige meubilair. Dat speelt zich af in het huis dat wij sinds 2 maanden gekocht hebben en waar wij ook gedomicilieerd zijn.'

Het koppel zit met de handen in het haar, maar de politie kan weinig voor hen doen. De politie kan enkel vaststelling doen van de feiten, maar als het koppel de krakers wil uitzetten moeten ze naar de vrederechter trekken.

'Het gaat hier niet om een inbraak,' verduidelijkt ex-vrederechter Jan Nolf. 'Bij kraken is er altijd sprake van leegstand en van een niet-bewoond pand. Er is dus ook geen woonstschennis, en je kan de krakers daarom niet zomaar het huis uit knuppelen. Wil je ze uit je huis, dan moet je langs de vrederechter - dat kan op een termijn van een dikke week.'

Toch stelt zich vaak een probleem bij zulke procedures: 'De identificatie is een lastig element. Je moet wel weten wie je moet dagvaarden,' geeft Nolf toe. 'Maar het volstaat om een iemand te dagvaarden, en die dan na het vonnis te laten uitdrijven met hulp van de gerechtsdeurwaarder en de politie. Dat kan dan volgens de klassieke juridische formule: "met al wie en al wat er zich ten onrechte bevindt". Onder die noemer vallen dus alle nieuwe krakers of wie er zich dan bevindt onder welk voorwendsel dan ook.'

'Totaal onaanvaardbaar'

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) noemt de situatie 'totaal onaanvaardbaar' en vraagt om een aanpassing van de wet. Daarin staat hij niet alleen: in vorige legislaturen werden al pogingen ondernomen door Matthias De Clercq (Open Vld) en Jan Jambon (N-VA) om kraken strafbaar te maken, maar zonder succes. CD&V en Open Vld hebben nu nieuwe voorstellen ingediend. 'De bestaande burgerlijke procedure dient snellere termijnen te krijgen om krakers buiten te krijgen', stelt Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld). 'Kraken wordt ook strafbaar gesteld en er wordt een strafrechtelijke procedure geïnstalleerd.' 'Met ons voorstel zullen burgemeesters wel kunnen optreden,' zegt Lachaert nog.

Ook daar is Jan Nolf kritisch over. 'Dit is in feite juridisch komkommernieuws. We kennen deze problematiek al 40 jaar, en er is geen jota aan veranderd. Dat sommige juristen hierover uit de lucht vallen, past netjes in de cultuur van zogenaamd 'gezonde verstand' en 'wereldvreemde rechters' - maar het is allemaal zo eenvoudig niet.'

'Dit huis is al langere tijd onbewoond, en het gaat hier echt wel om leegstand. Er is ook een reden waarom leegstand bij wet strafbaar is, natuurlijk. Dat er in het verleden al pogingen gestrand zijn om de wet aan te passen, toont enkel maar dat deze problematiek complexer is dan een doodgewone inbraak.'