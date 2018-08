Dit is hoe jij het klimaat kan sparen

Ons ecologisch bewustzijn groeit, zo klinkt het bij weervrouw Jill Peeters en klimaatonderzoekster Nicole van Lipzig - en toch blijven we vlees eten en online pakjes bestellen, en nemen we minstens één keer per jaar het vliegtuig. Hoe groot is de impact daarvan, en hoe kunnen we hem verkleinen?