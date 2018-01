'Dit duo volgt Rudy De Leeuw op als ABVV-voorzitter'

Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg zaterdag.

Rudy De Leeuw gaat in juni met pensioen. Waals-Brabander Robert Vertenueil volgt hem op. Hij zal op het vierjaarlijkse statutair congres van het ABVV worden verkozen tot voorzitter.

Omdat het ABVV moet worden geleid door een Nederlandstalig-Franstalig duo, moet er een nieuw Vlaams gezicht aan de top komen.

Dat wordt de 49-jarige Miranda Ulens, sinds 2014 lid van het federaal ABVV-secretariaat. Ulens komt uit de financiële sector en maakte carrière bij bediendebond BBTK.

Volgens De Standaard geniet Ulens voor haar promotie tot algemeen secretaris de steun van de Vlaamse vleugel en van de beroepscentrales.

De 53-jarige Vertenueil, die in Vlaanderen allicht minder bekend is dan FGTB-topman Thiery Bodson, was nationaal verantwoordelijke voor de bouwsector bij de Algemene Centrale, de grootste arbeiderscentrale in het ABVV.

Na de zomer van dit jaar volgen de tweejaarlijkse loononderhandelingen tussen bonden werkgevers, de zogenaamde Groep van Tien.