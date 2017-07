Dirk Van der Maelen over Kazachgate: 'Ik word subtiel gedwarsboomd'

Dirk Van der Maelen is kwaad. Vorige woensdag is hij weggelopen uit de parlementaire onderzoekscommissie die hij zelf voorzit. Het zit hem nog altijd hoog. De meerderheidspartijen, zegt Van der Maelen, dwarsbomen de werking van 'zijn' commissie. Die moet de ware toedracht achterhalen van de wet op de verruimde minnelijke schikking. Door die zogenoemde afkoopwet kunnen grote fraudeurs hun zaak bij het gerecht afkopen zonder dat ze op hun strafblad verschijnt. Was het de Oezbeekse Belg Patokh Chodiev die de afkoopwet kon bestellen, met een omweg langs het Elysée van Nicolas Sarkozy en met de hulp van de ondertussen opgestapte Armand De Decker, tot vorige maand MR-burgemeester van Ukkel? Of maakte hij alleen handig gebruik van een wet die door de Antwerpse diamantsector aan het federale parlement werd gedicteerd? Chodiev zal het de commissie in ieder geval niet zelf komen vertellen. Hij liet maandag bij monde van zijn advocaat weten dat hij niet komt opdagen. 'Hij is een Belg. Hij móét komen', zegt Van der Maelen. Maar dat is dus lang niet de enige tegenvaller voor de commissie.

...