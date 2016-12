Deze nieuwe maatregelen zullen we in 2017 voelen

Het leven wordt in 2017 duurder...

De roerende voorheffing stijgt en de beurstaks wordt uitgebreid (maar de speculatietaks verdwijnt)

De roerende voorheffing op dividenden en intresten wordt opnieuw verhoogd, van 27 naar 30 procent. Op tien jaar tijd is deze belasting al verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd op 15 procent, die bovendien enkel betaald moet worden door wie meer dan 1.880 euro aan rente-inkomsten heeft.

Ook wordt de Belgische beurstaks uitgebreid. Wie aandelen verhandelt op de beurs betaalt nu een taks van 0,27 procent met een maximum van 800 euro. Die bovengrens verdubbelt naar 1600 euro. De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer. De regering verdubbelt ook de maximumbedragen van de beurstaks voor obligaties van 650 naar 1.300 euro en voor beleggingsfondsen van 2.000 naar 4.000 euro.

In ruil voor dit alles verdwijnt de vorig jaar ingevoerde speculatietaks. De speculatietaks bepaalde dat wie zijn aandelen, opties en warrants binnen de zes maanden na aankoop weer verkoopt, 33 procent belastingen op de meerwaarde moest betalen. Maar de taks, die deel uitmaakte van de tax shift, bracht minder op dan gehoopt. In oktober raakte bekend dat hij nog maar 17 miljoen euro in het laatje had gebracht, terwijl in de begroting 34 miljoen euro was ingeschreven.

Een door de rechter uitgesproken boete wordt fors duurder

Boetes uitgesproken door een rechter, of penale boetes, worden een pak duurder. De boete die een rechter uitspreekt, werd standaard met 6 vermenigvuldigd. Die vermenigvuldigingsfactor stijgt vanaf 1 januri naar 8. Daardoor komt er voor bijvoorbeeld gsm'en achter het stuur minstens 40 euro bij. Voor dronken rijden gaat het om 400 euro. Het gaat om alle boetes die door een rechter worden uitgesproken als straf bij een misdrijf, bijvoorbeeld milieu-inbreuken, inbreuken op de sociale wetgeving, inbreuk op fiscale wetgeving, verkeersmisdrijf, vermogensdelicten, enzovoort.

De gemiddelde elektriciteitsfactuur gaat met 5 procent omhoog

De jaarlijkse stroomfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik stijgt in 2017 met 5 procent, of 50 euro, naar 1.022,29 euro. Dat is voornamelijk een gevolg van hogere exogene kosten in de distributienettarieven: kosten waar de netbeheerder geen impact op heeft, zoals de vergoeding van groenestroomcertificaten of de vennootschapsbelasting die netbeheerders sinds vorig jaar moeten betalen. Die exogene kosten stijgen met bijna twaalf procent en zorgen voor hogere distributienettarieven. Distributienettarieven zullen in 2017 goed zijn voor maar liefst 38,5 procent van de stroomfactuur van een gezin: het hoogste percentage ooit. De prijs voor de grondstof elektriciteit zakt onder de dertig procent van de totale factuur. En van de distributietarieven is 51 procent voor rekening van die exogene kosten.

De meeste premies in de bouw dalen (maar er komt wel een totaalrenovatiebonus)

Verschillende individuele premies in de bouw worden aangepast. In de meeste gevallen gaat het om een afbouw. Zo worden de premies voor dakisolatie en glas vanaf 2017 afgebouwd. Bij de glasisolatiepremie verdwijnt de premie voor dubbel glas. Enkel de premie voor superisolerend glas blijft bestaan. Ook de premies voor de muurisolatie en voor zonneboilers gaan omlaag. De premie voor warmtepompen gaat dan weer omhoog omdat die wat "ondergewaardeerd" was.

De meeste individuele premies gaan dan wel omlaag, maar om mensen aan te sporen verschillende werken te combineren komt er een bonus voor totaalrenovaties. Wie binnen een termijn van vijf jaar drie of meer investeringen uitvoert, zal een totaalrenovatiebonus krijgen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat wordt uitgevoerd. Wie bijvoorbeeld zijn dak, glazen en muren aanpakt, zal 1.250 euro krijgen. Wie alle zeven mogelijke werken combineert, zal kunnen rekenen op 4.750 euro.

De waterfactuur gaat gemiddeld 20 euro omhoog

Volgens de berekeningen zou de jaarfactuur van een gemiddeld gezin (van 2,3 personen en met een verbruik van 84 kubieke meter per jaar) in 2017 uitkomen op 397,68 euro, tegen 378,63 euro in 2016. Het gaat om een zeer theoretische berekening van de gemiddelde jaarfactuur, benadrukt de WaterRegulator. Het is immers een gewogen gemiddelde van de verschillende tarieven die elke watermaatschappij in Vlaanderen hanteert. De regulator keurde in december de drinkwatertarieven van elke watermaatschappij goed. Het gaat om de prijs die je betaalt voor de productie en levering van drinkwater. Deze drinkwatercomponent is goed voor ongeveer 44 procent van de totale factuur. De tariefverhogingen voor de drinkwatercomponent lopen sterk uiteen per maatschappij. Ze gaan van 1 euro bij Vivaqua en 4 euro bij IWVA en IWVB, over 12 en 13 euro bij AGSO Knokke-Heist en pidpa, tot 19 à 22 euro bij Water-link, Farys en De Watergroep. In percentage uitgedrukt gaan ze van 0 of 2 procent (bij Vivaqua, IWVA en IWVB) tot 9 à 14 procent hoger bij de andere maatschappijen. Behalve voor het drinkwater zelf betaalt een gezin via de waterfactuur ook een gemeentelijke en een bovengemeentelijke saneringsbijdrage. De projectie van de WaterRegulator brengt alle componenten in rekening.

De inkomensgerelateerde kinderopvang wordt 1,08 procent duurder

De tarieven in de kinderopvanginitiatieven waar ouders volgens hun inkomen betalen, worden in 2017 automatisch geïndexeerd met 1,08 procent. De indexering komt fors hoger uit dan begin 2016, toen die 0,41 procent bedroeg. Concreet betekent de indexering dat het minimumtarief voor 2017 stijgt van 5,02 naar 5,07 euro, terwijl het maximumtarief uitkomt op 28,13 euro. Voor ouders die twee of meer kinderen tot 12 jaar ten laste hebben, geldt een korting van 3,18 euro per kind. In specifieke gevallen wordt ook een individueel verminderd tarief gehanteerd. Alle ouders voor wie de tariefverhoging geldt, zijn in de loop van december op de hoogte gebracht. Zij hebben het nieuwe attest al gekregen en moeten niets meer doen.

Maar het leven wordt ook goedkoper...

Honderdduizenden werknemers krijgen meer loon

In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. De grootste groep die er in januari op vooruit gaat, zijn de bedienden uit het aanvullend paritair comité voor bedienden. Het gaat om zowat 430.000 werknemers, of een kwart van alle bedienden uit de privésector. HR-dienstverlener SD Worx berekende hun jaarlijkse indexering in januari op 1,13 procent.

Andere grote groepen die in januari hun loon zullen zien stijgen: de arbeiders en bedienden uit de voedingssector (1,12 procent jaarlijkse indexering), de werknemers uit de horeca (1,123 procent jaarlijkse indexering) en de arbeiders uit de transportsector (1,14 procent jaarlijkse indexering). Nog een grote groep die er in januari op vooruitgaat is de schoonmaaksector: 0,38 procent. Maar die groep heeft een tweejaarlijkse indexering. Ze kregen dus in juli al wat extra loon.

Het mnimumpensioenen gaat met 0,7 procent omhoog

Wie er een volledige loopbaan van 45 jaar (of gelijkgestelde periodes) heeft opzitten en enkel een minimumpensioen ontvangt, zal vanaf 1 januari 2017 iets meer krijgen. De regering besliste in het kader van de taxshift 25 miljoen euro uit te trekken om de minimumpensioenen van betrokkenen met 0,7 procent te verhogen. De maatregel zou een impact moeten hebben op circa 168.000 mensen, van wie 21.100 zelfstandigen met een volledige zelfstandigenloopbaan en 71.100 zelfstandigen met een gemengde loopbaan.

Stoppen met roken via een tabakoloog wordt fors goedkoper

Rokers zullen vanaf 1 januari enkel nog de persoonlijke bijdrage moeten betalen bij de tabakoloog. De rest neemt de overheid voor haar rekening. Per kalenderjaar heb je recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Voor het eerste tel je maximaal 7,5 euro per kwartier neer, voor het laatste ten hoogste 1 euro. Nu tel je voor een eerste intakegesprek bij een tabakoloog al snel 50 euro neer, waarvan je er later 30 terugkrijgt. Voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, voornamelijk mensen met een laag inkomen, zal een kwartier individuele begeleiding vanaf 1 januari niet meer dan 1 euro kosten. In groep wordt dat 50 eurocent. Ook jongeren tot en met 20 jaar hebben recht op dat goedkoopste tarief.

Artsen moeten nog vaker het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven

Artsen en tandartsen moeten vanaf 2017 in 60 procent van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven. Tot nu toe was 50 procent gevraagd. Bedoeling is dat de patiënt veel minder zal moeten betalen voor veel van zijn geneesmiddelen, en dat ook de overheid bespaart op de terugbetaling van medicijnen.

De behandeling voor hepatitis C wordt voor een grotere groep patiënten terugbetaald

De behandeling voor hepatitis C wordt ook terugbetaald voor patiënten in het tweede, relatief vroege stadium van de ziekte. Tot nu toe hadden enkel patiënten in het meest acute stadium van de ziekte daar recht op. De behandeling van hepatitis C is erg duur. De prijs van het geneesmiddel Sofosbuvir, dat vaak wordt voorgeschreven, loopt bijvoorbeeld op tot meer dan 40.000 euro. Uiteindelijk zou iedereen die besmet is, ook wie nog geen symptomen vertoont, vanaf 2021 moeten kunnen rekenen op een terugbetaling.

De spoedprocedure voor eID's wordt goedkoper

De spoedprocedures voor het verkrijgen van een eID of een Kids-ID worden sneller en goedkoper. Op die manier wordt vermeden dat burgers te lang met voorlopige identiteitspapieren op zak moeten lopen. Toch is het aan te raden ruim voor je op reis vertrekt de identiteitsdocumenten, ook die van de kinderen, in orde te brengen. De basisprijs voor een identiteitskaart bedraagt 16 euro, en die van een Kids-ID 6 euro. De aanvraag van die laatste kan tot drie weken duren.