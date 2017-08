Defensie ontkent Belgische betrokkenheid bij twee burgerdoden in Irak

Uit het dossier blijkt dat Belgische F-16's het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij twee bombardementen in Irak waarbij, volgens de internationale coalitie zelf, twee burgerdoden en vier gewonden zijn gevallen. Tot nu toe heeft Defensie altijd volgehouden dat er nooit burgerdoden zijn gevallen door toedoen van Belgische F-16's.

Voor de claim van Belgische betrokkenheid baseert Airwars zich op de verklaringen van een hoge Belgische ambtenaar, die anoniem wou blijven. "Er is geen enkel officieel rapport dat burgerdoden aan België toeschrijft", reageert Laurence Mortier, woordvoerster van minister Vandeput. "Daar blijven we formeel bij. We willen graag de bewijzen van de ngo zwart op wit zien."

Mortier zegt dat Defensie "twee cases" overmaakte aan het federaal parket. Dat zou na een vooronderzoek geoordeeld hebben dat een echt onderzoek niet nodig was.

De Morgen merkt op dat het federaal parket nagaat of België in het geval van incidenten bij militaire operaties voldeed aan de 'rules of engagement', de aanvalsregels of inzetregels die ons land zichzelf heeft opgelegd, gebaseerd op het internationaal oorlogsrecht.

Maar ook binnen die 'rules of engagement' kunnen er dus burgerslachtoffers vallen. Dat zou bij de incidenten in Al Qaim en Mosoel het geval geweest zijn. "Nogmaals, als er beschuldigingen zijn, moet ook bewijs worden geleverd. We leven in een rechtsstaat", reageert Defensie hierop.

Airwars zegt dat het besliste om de informatie naar buiten brengen, op basis van één, weliswaar geloofwaardige anonieme bron, "in het belang van meer transparantie". "We kregen de informatie al in mei", zegt onderzoekster Eline Westra. "We moedigden Defensie aan om er zelf mee naar buiten te komen, maar dat gebeurde niet, dus doen we het nu zelf. Ons doel is niet om België met de vinger te wijzen, wel dat verantwoording wordt afgelegd. Er zijn hier toch burgerslachtoffers gevallen."