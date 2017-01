De Wever: 'Ik dronk elke dag. En behoorlijk veel. Nu niets meer'

Tienduizenden Vlamingen hebben zich laten registreren op de site van Tournée Minérale. Niet mis - en zelfs een beetje verrassend - voor een land vol bourgondiërs.

Velen zullen denken: 'Een fluitje van een cent, want ik drink niet zoveel.' Ik voorspel dat de meesten zullen schrikken als ze merken hoeveel ze eigenlijk drinken. Vaste gewoontes zoals eten en drinken omgooien, vergt heel wat wilskracht.

Vorig jaar deed u mee aan de Veertig Dagen Zonder Vlees. Bent u voor deze actie ook van de partij?

BART DE WEVER: Die Veertig Dagen Zonder Vlees, dat was niet gemakkelijk vol te houden. Voor Tournée Minérale zou ik een slechte ambassadeur zijn. Nu toch.

Op 19 november 2011 heb ik de knop omgedraaid en ben ik gestopt met drinken. Ik herinner me die datum goed, omdat we in stijl en vrij stevig afscheid hebben genomen van mijn liederlijke leven. De dag daarna ben ik cold turkey gegaan en sindsdien heb ik geen glas wijn of bier meer aangeraakt. Dat was toen in het kader van mijn veelbesproken af- slankkuur. Ik moest op doktersbevel zes maanden alcohol links laten liggen. In de daaropvolgende zes maanden werd het sterk afgeraden. Alcohol is immers pure suiker, hé. Een glas bier is goed voor 120 calorieën. Als je probeert wat op gewicht te blijven, is alcohol een kwaad product.

Een jaar lang heb ik dus op doktersadvies geen druppel meer aangeraakt. Niets. Toen zei de dokter: 'Je bent op gewicht en je kunt dat duidelijk zo houden. Als je wil, kun je vanaf nu een glaasje wijn bij het eten drinken. Maar natuurlijk beveel ik je dat niet aan.'

De bourgondiër in u begon te juichen?

DE WEVER: Dat zou je denken, maar zo was het niet. Ik stelde vast dat ik na een jaar zo ontwend was, dat ik er geen zin meer in had. En eerlijk: ik zie het mijzelf ook nooit meer doen.

Na een jaar zonder alcohol had ik de winst ervan geproefd: ik sliep beter, ik recupereerde sneller en ik dacht scherper. Dat zijn toch allemaal winstpunten? Ik moet daar misschien wel bij zeggen - en ik zal eerlijk zijn: ik dronk echt wel dagelijks en als je dat optelde was dat op weekbasis ook behoorlijk veel. Ik heb nooit een alcoholprobleem gehad, denk ik, maar ik dronk veel. Ik heb geen enkel probleem met mensen die een glas lusten en dat met mate kunnen, zonder daar last van te hebben. Ik gun hen dat van harte. Maar ik weet dat ik anders ben. Als ik ga drinken, zal dat niet bij één glas blijven.

Gemakkelijker geen dan één.

DE WEVER: Voilà. Het is gemakkelijker nee te zeggen tegen het eerste glas dan tegen het tweede. Wanneer ik optelde wat ik vroeger dronk, en ik moest dat doen van mijn dokter in het kader van mijn dieet, dan zat ik duidelijk over de grens van wat een dokter alcoholisme noemt. De enige reden waarom ik zeg dat ik geen alcoholist was, is omdat ik geen enkele fysieke of mentale hang had naar drank. Ik kon gerust zeggen: 'Ik drink vandaag niet.' Eerlijk, die periode van overmatig drankge- bruik laat ik liever definitief achter mij.

Een lichtend voorbeeld voor wie in februari deelneemt aan Tournée Minérale.

DE WEVER:Ik denk dat een maand te kort is om dat effect te bereiken. Toen ik pas gestopt was met alcohol vond ik dat heel erg. Die eerste twee weken was er echt een gemis. En toch: na drie dagen merkte ik al effect.

Als er mensen zijn die dagelijks drinken en meedoen met Tournée Minérale, die voorspel ik dat ze na drie, vier dagen een merkelijk verschil gaan voelen. Maar als je slechts een maand alcohol afzweert, ben ik er zeker van dat velen snel in hun oude drinkgewoonten zullen vervallen. Voor de meerderheid van de mensen is daar niets mis mee, hé. Maar als het de bedoeling is om minder alcohol te drinken omdat het een invloed heeft op de gezondheid, dan denk ik dat dertig dagen kort is.

Je moet het niet onderschatten: alcohol is werkelijk overal. Zeker in mijn beroepsgroep wordt dat bijna letterlijk naar je mond gebracht. We hebben ook een cultuur in Vlaanderen waarbij mensen verwachten dat je meedrinkt. Wij zijn bourgondiërs, geen calvinisten.

Zijn er trucjes om het ook na een maand vol te houden?

DE WEVER: Ik denk dat er geen binnenwegen bestaan. Als je voor jezelf de beslissing neemt om gezonder te leven, dan weet iedereen wat dat betekent. Belangrijk is om je eigen sociale controle te organiseren, dat helpt. Je legt jezelf doelstellingen op en je maakt die kenbaar aan je omgeving, waardoor je controle aan jezelf oplegt.

Nu, voor mij was dat niet zo verschrikkelijk moeilijk, want iedereen kent mij. Zodra ik tien kilo kwijt was - dat was na amper een maand - had iedereen door waarmee ik bezig was. De kranten belden om te vragen of ik kanker had en dus moest ik wel zeggen dat ik aan het diëten was. Heel Vlaanderen wist dat. Die sociale controle was in mijn geval geen probleem. Om eerlijk te zijn, dat helpt wel hoor. Mocht ik nu zondigen, dan heeft iedereen dat gezien. Dan ziet iedereen mij falen, en als je dan een karakter hebt dat niet houdt van mislukkingen...

Het idee om je te registreren op de site van Tournée Minérale is zo gek nog niet?

DE WEVER: Zeker niet. Trouwens, alles wat je in groep doet, is gemakkelijker dan wat je alleen doet. Dat trekt mensen over de streep.

Met uw eigen ervaringen in het achterhoofd, zou u een oproep lanceren naar uw partijgenoten om mee te doen?

DE WEVER: Motivatie moet intrinsiek zijn. Externe motivatie helpt, maar het begint bij jezelf. Met de belofte aan jezelf om een verandering door te voeren, om wat gezonder te doen of wat te minderen. Eerst moet dat stemmetje er zijn. Vlaanderen is bourgondisch, dus wee degene die gaat preken.

Wee het gebeente van mensen die aan anderen gaan zeggen dat ze moeten stoppen met drinken of dat ze wat meer op hun gezondheid moeten letten. Naar die mens luisteren ze zeker niet. Als je jezelf kent, ken je de halve wereld. Ik heb een grondige hekel aan mensen die mij in mijn dikke periode kwamen zeggen dat ik moest vermageren. Ik bleef altijd beleefd, maar inwendig vervloekte ik die naar de hel. In die val wil ik niet trappen. Je mag van een groepsspel geen groepsdwang maken.