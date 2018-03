De Wever: 'De Romeinen hadden de snel-Belgwet een stompzinnigheid gevonden'

In het gesprek maakt De Wever meerdere malen de vergelijking tussen de Romeinse tijd en onze tijd. 'De Romeinen waren niet zo naïef als wij vandaag zijn: men kon er niet van de ene dag op de andere Romein worden.'

Aan 'al wie in ons land aankomt' heel snel burgerschapsrechten toekennen, getuigt volgens De Wever van 'een verschrikkelijke naïviteit. Dat is de grote zwakte van ons integratiebeleid. Als een Romein vandaag zou wakker worden en het amalgaam zou zien dat gemaakt is van mensenrechten en burgerschapsrechten, zou hij dat onbegrijpelijk vinden.'

'Van zodra iemand op deze planeet geboren wordt, kan hij van mensenrechten genieten. Maar wij hebben een stap extra gezet door ons burgerschap te verkopen en alle voordelen die eraan verbonden zijn aan iedereen aan te bieden, zonder dat die daarvoor een integratieparcours hebben moeten afleggen en zonder dat ze de stappen moeten zetten die de Romeinen reeds voorzien hadden. Daarvoor hebben we de prijs betaald, want in onze steden is een apartheidssituatie ontstaan. (...) Mensen leven niet samen, maar teruggetrokken in hun eigen gemeenschap.'

Als De Wever de immigratie van de afgelopen veertig jaar overschouwt, stelt hij vast dat er van interculturaliteit weinig sprake is. 'Integendeel, ik zie Marokkanen die in Brussel vechtpartijen uitlokken omdat hun voetbalploeg gewonnen heeft en die hun eigen stad kapotmaken. Dat is een teken van ziekte.'