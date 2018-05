De Wever: 'De dash om verder te gaan, is uit de ploeg'

Het is een kritiek die 'pijn doet' omdat ze 'terecht is', aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever: er is te weinig cohesie en vertrouwen in de federale coalitie om de overheidsfinanciën volledig op punt te krijgen. 'De dash om verder te gaan, is uit de ploeg,' zo zei De Wever het in Terzake, waar hij het economisch parcours van de regering-Michel kwam verdedigen.

