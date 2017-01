De PVDA tussen hamer en sikkel: 'Hebben de ex-stalinisten wel gebroken met hun verleden?'

'De PVDA is het restafval van de 20e eeuw': als N-VA-voorzitter Bart De Wever een aanval beraamt op een politieke tegenstander, doet hij dat in niet mis te verstane bewoordingen. Meteen werd de PVDA het middelpunt van het politieke debat. Het was mooi meegenomen voor een partij met geen enkel Vlaams Parlementslid: er vlogen opiniestukken en reacties over en weer, PVDA'ers mochten het op tv en in weekendkranten komen uitleggen. In hetzelfde weekend dat SP.A-voorzitter John Crombez namens de Vlaamse socialisten een niet onbelangrijke koerscorrectie aankondigde ('Een sociaaldemocratische partij is er ook voor de werkgevers en de ondernemers'), kaapte Peter Mertens alle aandacht weg, om uit te leggen dat de PVDA niets te maken heeft met Noord-Korea. Zo kreeg Mertens meteen ook zijn kernboodschap kwijt: dat zijn partij volkomen democratisch is.

