'De middenklasse zaagt en klaagt maar wordt nergens zo goed bediend als in België'

' A rising tide lifts all boats, de vloed tilt alle schepen op, zeiden ze vroeger in de VS', vertelt professor Ive Marx van het Centrum voor Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen. 'In de jaren zestig leefde het idee: als het de big business voor de wind gaat, zal het iedereen voor de wind gaan. Dat geldt daar vandaag absoluut niet meer. De laatste 40 jaar is 90 procent van de economische groei in de VS de rijkste 10 procent van de bevolking ten goede gekomen. Dus alleen de superrijken profiteerden er van de groei, de rest zakt weg.'

