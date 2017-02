De maakbare mens: leven zonder sleutel, wachtwoord of thermometer

De voordeur ontgrendelt hij met zijn blote hand. Sinds hij gechipt is, heeft hij daar geen sleutels meer voor nodig. 'Ik zocht al langer een manier om minder sleutels en kaarten op zak te hoeven hebben', zegt Vincent Nys, zaakvoerder van het Mechelse technologie- en marketingbureau New Fusion. 'Technisch is het perfect mogelijk om al die identificatievormen samen te brengen met Radio-Frequency Identification (RFID), een technologie die gebaseerd is op radiogolven. Zulke chips gebruiken we onder meer in toegangsbadges voor festivals.' Uiteindelijk was het de voordeur van zijn bedrijf die Nys' plannen concreter maakte. 'Een half jaar geleden hebben we een toegangscontrolesysteem geïnstalleerd, maar na drie dagen waren veel collega's hun badge alweer kwijt. Dat bracht ons op het idee om met een onderhuidse chip te werken', zegt hij. Midden december werd bij hem en zeven van zijn werknemers een microchip ingeplant.

