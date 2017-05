'De Block kan 480 miljoen besparen op medicijnen'

Arts Dirk Van Duppen doelt op het zogenaamde kiwimodel, waarbij regeringen openbare aanbestedingen uitschrijven voor geneesmiddelen en uiteindelijk voor het goedkoopste kiezen. Dat kan bij geneesmiddelen waarbij het patent is verlopen, maar ook bij innovatieve medicijnen van dezelfde kwaliteit kunnen bedrijven tegen elkaar uitgespeeld worden. Van Duppen ijvert al jaren voor de invoering van dat model, dat in Nederland geldt.

Geneeskunde voor het Volk start dan ook met medicijntoerisme naar Nederland, schrijft Het Laatste Nieuws. De organisatie legt volgend weekend in Deurne, Hoboken, Zelzate, Schaarbeek en Molenbeek acht bussen in waarmee 400 patiënten naar ons buurland reizen om er geneesmiddelen te gaan kopen.

'Serieus onderzoek waard'

Volgens gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) is het kiwimodel 'een piste die het waard is om serieus te onderzoeken.' 'Voorwaarde is natuurlijk dat het gaat om geneesmiddelen die kwalitatief even goed zijn', zegt Annemans, die toevoegt dat het kiwimodel bovendien het risico met zich meebrengt dat farmabedrijven minder gestimuleerd worden om aan innovatie te doen.

'Rudy Demotte heeft ooit geprobeerd om het kiwimodel hier te lanceren, en het is mislukt', klinkt het echter op het kabinet-De Block. 'Onze wetgeving laat het niet toe.' Woordvoerster Els Cleemput benadrukt dat wij andere methoden hebben om de prijs te drukken, zoals de verplichting van artsen om het goedkoopste medicijn voor te schrijven.