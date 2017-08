De Backer roept slachtoffers van camerahacking op klacht in te dienen

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open VLD) reageert ontstemd. Hij roept slachtoffers van camerahacking op klacht in te dienen bij de Privacycommissie en de Federal Computer Crime Unit (FCCU).

Het fenomeen van camerahacking is niet nieuw. Maar uit een onderzoek van de VRT-nieuwsdienst blijkt dat er nog steeds Belgische webcams en bewakingscamera's gehackt worden en dat de beelden van die camera's publiek beschikbaar zijn op bepaalde sites, zoals op de de Russische website Insecam.org.

Staatssecretaris Philippe De Backer is 'not amused'. 'Dit is een fundamentele schending van de privacy. Mensen die een camera hangen hebben immers nooit hun toestemming gegeven voor het online plaatsen van die beelden', zegt hij in een reactie.

De Open VLD-staatssecretaris vraagt dat de Privacycommissie samen met de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie onderzoekt welke stappen ondernomen kunnen worden om het illegaal verspreiden van beelden van Belgische webcams tegen te houden. De Backer roept mensen ook op om klacht neer te leggen bij de Privacycommissie en de FCCU.

In tussentijd benadrukt De Backer het belang van goede internetbeveiliging: 'Het is belangrijk dat consumenten de paswoorden en toegankelijkheidsinstellingen van hun camera zo snel mogelijk aanpassen en hun netwerk goed beveiligen. Zo hebben hackers en externe sites geen toegang meer tot de camerabeelden.'

Producenten van beveiligingsapparatuur zouden volgens De Backer ook 'betere grendels moeten inbouwen.' 'Vanaf mei 2018 gaat de Europese gegevensbeschermingsverordening van kracht. Die legt hoge standaarden op voor databeveiliging. Privacy by design en privacy by default worden dan verplicht voor alle producten op de markt. Producenten kunnen er nu al voor zorgen dat de camera en software pas actief wordt wanneer er een zelfgekozen nieuw paswoord ingegeven is. Dit zorgt automatisch voor meer veiligheid.'