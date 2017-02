De Backer haalt 200 miljoen euro op in strijd tegen sociale fraude: 'Vier keer meer dan Crombez'

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD) wil een Europese databank om grensoverschrijdende sociale dumping beter te bestrijden. Hij doet dit voorstel, dat hij ook lanceerde in zijn interview met Knack, tijdens een seminarie van de BeNeLux inspectiediensten. Samen met Frankrijk wordt daar gekeken hoe er beter kan worden samengewerkt in de strijd tegen sociale dumping.

Lees het interview met Philippe De Backer, bijna één jaar staatsecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Privacy en Noordzee:

'Ik wil de strijd voor eerlijke concurrentie opvoeren,' aldus De Backer. In Knack zegt hij ook dat hij daartoe al 50 extra inspecteurs heeft aangeworven. Hij wil in totaal zijn inspectiediensten met 10 procent doen groeien en zal dus nog 50 inspecteurs aanwerven. Verder bepleit hij de oprichting van een Europese databank om gegevens te controleren en beter tussen inspectiediensten uit te wisselen. 'Dit is een administratieve vereenvoudiging die de strijd tegen sociale dumping op het terrein versterkt. Onze inspectiediensten leveren schitterend werk, maar ze hebben het soms moeilijk op het terrein om te controleren of een buitenlandse werknemer of zelfstandige wel in orde is met alle regels. De informatie tussen de verschillende landen wordt niet of veel te traag gedeeld.'

'Daarom heb ik onlangs bij Europees commissaris voor Werk en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen (CD&V) opnieuw gepleit voor de oprichting van een Europese databank van gedetacheerden. Vooruitgang laat echter op zich wachten. Daarom heb ik opdracht gegeven om de samenwerking op BeNeLux niveau te versterken, ook op het vlak van gegevensuitwisseling. Zo blijven we koploper in de strijd tegen sociale dumping. Daarmee beschermen we Belgische werknemers en kunnen Belgische bedrijven eerlijk concurreren.'

In Knack zegt De Backer nog dat hij ook bilaterale akkoorden sluit op BeNeLux-niveau, maar ook met Oost-Europese landen. Zo tekende hij al een akkoord met Bulgarije en is hij vergevorderde gesprekken aan het voeren met Polen.