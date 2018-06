De armoezaaiers van de cockpit: piloten Brussels Airlines verwerpen sociaal akkoord

De piloten van Brussels Airlines hebben met een meerderheid van 60 procent een nieuw sociaal plan verworpen. Dat werd voorgesteld na uiterst moeizame onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie. Het management had enkele toegevingen gedaan. Lichtere dienstroosters moesten voor een betere balans tussen werk en privé zorgen. Creatieve formules met bonussen moesten het salaris opkrikken zonder dat de bruto loonkosten stegen. Een vorig sociaal plan werd met 90 procent van de stemmen verworpen. Dat leidde in mei tot een tweedaagse staking. Momenteel plannen de piloten geen nieuwe acties. Toch blijft de stakingsaanzegging een stok achter de deur, want de onvrede zit diep.

...