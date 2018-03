Damso na heisa over WK-lied: 'Deze promo is exact wat ik nodig had'

'Deze promo is exact wat ik nodig had voor mijn album', klinkt het.

'Dames en juffrouwen, mannenhaters en feministen, ik vergeef jullie en bedank jullie voor deze verwarring rond mij', stelt hij. 'Ik weet niet wat zeggen, ik vind geen woorden... dit is erg sympathiek. Ik kus jullie teder waar het deugd doet.'

Er was de voorbije dagen heel wat hetze ontstaan over de keuze voor Damso om het WK-lied voor de Rode Duivels te schrijven. Het was de Vrouwenraad die eiste dat de samenwerking werd stopgezet wegens de expliciete teksten van de rapper.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste uiteindelijk donderdagnacht de samenwerking met de rapper stop te zetten.

Gisteren zette de rapper al een deel van de WK-song die hij plande te maken op Instagram.