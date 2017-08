Dader Brussel had ook namaakvuurwapen en koranboeken bij zich

De dader, een Belg van Somalische afkomst, was tijdens de aanval in het bezit van een namaakvuurwapen en twee koranboeken. Hij werd neergeschoten en overleed aan zijn verwondingen.

De dader van de mesaanval is van Somalische origine en werd geboren in 1987. Hij kwam in 2004 naar België en kreeg in 2015 de Belgische nationaliteit.

Zijn asielaanvraag werd in 2009 geregulariseerd omdat de asielprocedure al langer dan vier jaar aansleepte. In 2015 werd de man vervolgens genaturaliseerd tot Belg, nog via de snel-Belgwet. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter.

Dader genaturaliseerd tot Belg in 2015 nog obv oude SnelBelgwet. Aanvraag immers ingediend begin 2012, SnelBelgwet pas eind 2012 afgeschaft. -- Theo Francken (@FranckenTheo) August 26, 2017

De snel-Belgwet werd eind 2012 afgeschaft, maar de aanvraag tot naturalisatie was begin 2012 ingediend, aldus nog Francken. Het is nog niet duidelijk waarom de man asiel had aangevraagd.

De man woonde in Brugge en daar werd afgelopen nacht een huiszoeking uitgevoerd. In het belang van het onderzoek zal het federaal parket hierover geen verdere details meedelen.

De aanval op de militairen vond gisteren om 20.22 uur plaats op de Émile Jacqmainlaan in het centrum van Brussel. De dader viel de militairen in de rug aan terwijl hij 'allahu akbar' riep. Er ontstond een schermutseling. Eén militair opende het vuur, de dader werd twee keer geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Twee van de militairen raakten lichtgewond.

Het federaal parket heeft een onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, gelast met het onderzoek. De feiten worden gekwalificeerd als poging terroristische moord.