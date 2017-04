Crombez: 'Heeft Reynders gelogen tegen Michel of heeft Michel gelogen in het parlement?'

Volgens SP.A-voorzitter John Crombez zit de regering-Michel met een probleem. Hij vraagt zich af wat er precies gebeurd is in de zaak van de VN-vrouwenrechtencommisie. Hoofdrolspelers zijn de MR-kopstukken Charles Michel en Didier Reynders. 'Heeft Reynders gelogen tegen Michel of heeft Michel gelogen in het parlement?', vraagt Crombez zich af in De Zevende Dag op Eén.

Reynders ligt onder vuur nadat duidelijk werd dat ons land voor de toetreding van Saoedi-Arabië tot de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties had gestemd. Elke fractie reageerde afwijzend op die stemming. Premier Michel zei in de Kamee de stemming te betreuren. Reynders beweert dat hij niet persoonlijk op de hoogte was van de stemprocedure die aan de gang was. Oppositiepartij Groen kreeg echter een reeks e-mails in handen tussen de Belgisch VN-ambassadeur en het kabinet van Reynders. Naast de bevestiging dat het kabinet-Reynders mee groen licht gaf voor de steun aan een Saoedisch zitje in de VN-Vrouwenrechtencommissie, tonen ze voor de groenen duidelijk aan dat de regering en de minister "bijna een hele werkdag" hadden om zich over de stemming te buigen. De premier sprak in de Kamer over "slechts enkele uren".

John Crombez: 'Het is het de eerste keer in deze regering dat je voelt dat er mogelijk een probleem is. Het probleem zou Didier Reynders kunnen heten, maar het zou ook Charles Michel kunnen zijn. Ofwel heeft Reynders verkeerde informatie gegeven aan de premier en dan zitten we in dezelfde situatie als bij minister Gallant die ontslag heeft moeten nemen. Ofwel heeft Reynders de premier wel de juiste informatie gegeven en heeft de premier gelogen in het parlement. In dat geval zitten we met een groot institutioneel probleem.'

Crombez vindt net als de rest van de oppositie dat Michel en Reynders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. 'Ze moeten zelf hun conclusies trekken als blijkt dat ze én verkeerd gestemd hebben én gelogen in het parlement.'