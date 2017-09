Columniste Stella Bergsma: 'Het is geen seksisme om naakte vrouwen in reclames te gebruiken. Sex sells, nou en?'

We moeten Stella Bergsma oppikken voor dit interview. Ze is uit Amsterdam naar Antwerpen gekomen voor een fotoshoot van het onlineblad Charlie Magazine. 'We zijn net klaar met shooten!' zo begroet ze ons. 'Een porno!' Ze lacht luid om haar aangebrande grapje, iets wat ze de hele avond zal doen. 'Vrolijke feministe' Stella Bergsma heeft het wel voor vuile grappen, grove taal en luid lachen. In columns, gedichten, liedjesteksten en, sinds haar debuutroman Pussy Album uit 2016, ook in boeken toont ze zich een scherpe schrijfster. De afgelopen zomer rekende ze in haar gastcolumns voor Knack af met de onzekere man ('We gaan je traantjes niet wegpijpen'), Herman Brusselmans ('Schrijf nooit meer een boek') en vrouwen ('Wanneer worden ze eens onvermijdelijk?'). Onvermijdelijk is Bergsma zelf zeker wel: in het Berchemse restaurant waar we zitten, draaien andere klanten geamuseerd het hoofd naar de luid pratende schrijfster-zangeres. Ze is groot als een basketbalspeelster, ratelt uit felrood gestifte lippen en draagt een jas die uit de rekwisietenkamer van Game of Thrones gejat lijkt.

...