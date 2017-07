Céline Fremault (cdH) hekelt "schokkende" uitlatingen van DéFi-voorzitter Mangain

Ze verwijt de DeFi-voorzitter, het vroegere FDF, het dossier Samusocial te "banaliseren" door het seminarie van de daklozenorganisatie in Spa af te doen als een anekdote. "Het belang van de aanwezigheid van socialistische cabinetards op het seminarie minimaliseren, terwijl ik al meer dan vier maanden transparantie wil verkrijgen over Samusocial, is schokkend", zegt ze.

Fremault betwist ook eerdere beweringen van Brussels minister-president Rudi Vervoort als zou ze op de hoogte zijn geweest van het seminarie in Spa. "Rudi Vervoort baseert zich hiervoor op een mail van mijn kabinetschef. Maar in die mail worden enkel de gesprekken aangaande het Pointcarré-gebouw aangehaald en wordt er met geen woord gerept over de retraite naar Spa met socialistische kabinetsmedewerkers en de (voormalige voorzitter van Samusocial) Peraïta."

De cdH-minister riep zaterdag in L'Echo op tot de vorming van een Brusselse gewestmeerderheid zonder PS. Want volgens haar gaat het schandaal van Samusocial veel verder dan de stad Brussel.