CD&V: 'Buitenlandse auto's kunnen regels Gents circulatieplan straffeloos negeren'

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) belooft dat tegen januari 2019 een oplossing in voege treedt. De knips leveren in Gent zowat 2,7 miljoen euro per jaar op. Maar een half miljoen wordt niet geïnd, omdat voor Nederlanders en Fransen geen vaststellingen worden opgesteld.

'Onbegrijpelijk', zegt Veli Yüksel. Het CD&V-gemeenteraadslid vraagt om de overtreding in plaats van met een GAS-boete met een pv te bestraffen of bestuurders onmiddellijk aan de kant te zetten en te laten betalen. 'Voor 675.000 euro per jaar, daarvoor kan je al een paar agenten laten verbaliseren.'

Ook Watteeuw vindt de situatie onrechtvaardig, maar past voor beide oplossingen, omdat ze het gerecht en politiediensten te zwaar belasten. Het is als stad niet mogelijk om op basis van een GAS-boete zomaar aan de slag te gaan met buitenlandse nummerplaatgegevens. Een probleem waar bijvoorbeeld ook Antwerpen mee kampt.

'Er waren akkoorden nodig en informaticatechnische ingrepen om de GAS-boetes uit te schrijven', zegt Watteeuw. Vanaf januari 2019 kunnen Nederlandse en Franse bestuurders, de grootste groep overtreders, er niet langer op rekenen dat ze ongestraft de Gentse knips kunnen negeren.

Het Gentse stadsbestuur koos in april vorig jaar voor een ingrijpend circulatieplan dat autoverkeer in de binnenstad wil terugdringen. Er wordt ingezet op openbaar vervoer en de fiets, en het stratenplan is onder handen genomen. Op zeven plaatsen zijn straten volledig geknipt. De ruimte wordt heringericht voor wandelaars en enkel fietsers en enkel strikt omschreven voertuigen mogen passeren.

Maar na anderhalf jaar vindt Yüksel dat de knips 'het leven zo moeilijk mogelijk maken van de Gentenaar-met-de-auto' en ziet hij vooral de kassa van het mobiliteitsbedrijf rinkelen. 'Sommige knips zijn louter pestgedrag en moeten weg.'

Maar Watteeuw ziet het aantal overtredingen aan de knips sinds oktober 2017 met zowat 40 procent dalen. 'Vóór het circulatieplan kampte Gent met zeer veel doorgaand verkeer', zegt de schepen. 'We zien nu 30 procent minder ongevallen in het stadscentrum, 10 procent meer openbaarvervoersgebruikers en een betere leefkwaliteit. Ik zou liefst hebben dat er geen overtredingen meer gebeuren', besluit Watteeuw.