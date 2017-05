Capaciteit gesloten centra breidt uit

'De uitdagingen inzake terugkeer zijn enorm. Vorig jaar ontvingen 8.039 uitgeprocedeerde asielzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten en daarbovenop nog eens 20.050 niet-asielzoekers. Daarvan brachten we er met beperkte middelen zo'n 4.667 vrijwillig terug en 4.651 gedwongen. Wie deze cijfers naast elkaar zet, beseft dat een forse inhaaloperatie noodzakelijk is. Dat hebben we vandaag gedaan met het goedkeuren van het masterplan gesloten centra', verklaart staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Op korte termijn, in 2018, wordt extra capaciteit gecreëerd in Steenokkerzeel (53 plaatsen), Merksplas en Holsbeek (50 plaatsen voor vrouwen). Op middellange termijn (2020-2021) komen er nieuwe centra in Antwerpen (Zandvliet, 140 plaatsen) en Charleroi (Jumet, 200 plaatsen). De helft van de plaatsen in Antwerpen wordt voorbehouden voor veroordeelden zonder verblijfstitel die hun straf hebben uitgezeten, met het oog op hun verwijdering.

'Met dit masterplan zullen we in staat zijn om fors meer personen in illegaal verblijf te repatriëren. Dat zal op zijn beurt de keuze voor illegaal verblijf onaantrekkelijker maken. De tijd dat een bevel om het grondgebied te verlaten voor sommigen niet meer dan een vodje papier was, ligt binnenkort achter ons. Deze regering regulariseert geen criminelen, wij repatriëren ze', zegt Francken.