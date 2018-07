Cadmium-affaire: herhaaldelijk zware metalen aangetroffen in paardenvlees

Op 22 juni 2018 trok het Italiaanse voedselagentschap aan de alarmbel: in paardenvlees geïmporteerd uit België was cadmium aangetroffen. Dat was niet de eerste keer. In samenwerking met journalisten van RISE Project in Roemenië en IRPI in Italië voerde Knack een half jaar onderzoek naar besmet paardenvlees. De resultaten zijn niet geruststellend.