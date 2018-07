Bussen kunnen straks licht op groen zetten

De Vlaamse regering maakte vrijdag op voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) 10 miljoen euro vrij voor de 'verbetering van de doorstroming via verkeerslichtenbeïnvloeding', zo schrijft De Tijd dinsdag. In september wordt een opdracht voor de grootschalige uitrol daarvan in de markt gezet.

Met die ingreep wil Weyts de stiptheid van De Lijn aanpakken. Vorig jaar reed amper 45,8 procent van de bussen en trams 'op tijd', wat betekent dat ze hoogstens vijf minuten vertraging hebben. In Vlaams-Brabant reed amper een derde van de bussen 'op tijd'.

De Lijn wijt de dramatische stiptheid aan de zwakke doorstroming: door de groeiende files rijden bussen en trams zich alsmaar vaker vast in het autoverkeer.

Voor Kees Smilde, woordvoerder van TreinTramBus, is het een goede zaak dat hiervoor stappen gezet worden. 'Samen met De Lijn vragen we al langer maatregelen die de doorstroming moeten verbeteren.'

Er bestaat vandaag al een systeem dat bussen helpt om verkeerslichten sneller op groen te krijgen. In 1.100 van de ruim 1.650 kruispunten op gewestwegen zijn er detectielussen ingeslepen in de bodem. Aan de verkeerslichten staat dan een kast die de verkeerslichten aanstuurt. Dat systeem is echter niet ideaal.

'Zo'n systeem kan kapot gaan, en om het te herstellen moet de weg opengelegd worden', zegt Veva Daniels, woordvoerster van Wegen en Verkeer. 'Met dat systeem springt het licht ook niet meteen op groen, bijvoorbeeld omdat er nog voetgangers aan het oversteken zijn.' 'Intussen is de technologie geëvolueerd, en bestaan er zogenaamde virtuele detectielussen', geeft Daniels aan. 'Daarom willen we dit najaar nagaan wat er op de markt bestaat. Welk systeem we gaan invoeren, is nog niet beslist. Mogelijk wordt er gewerkt met de gps-locatie van de bus, mogelijk met de gsm van de chauffeur. Op die manier kunnen aankomende bussen vroeger gedetecteerd worden. Sowieso zal het geleidelijk ingevoerd worden, en zal De Lijn moeten aangeven welke kruispunten prioritair zijn.'

Bij De Lijn zijn ze alvast tevreden dat de Vlaamse regering werkt aan een betere doorstroming. 'We vragen hier al jaren om', zegt woordvoerster Astrid Hulhoven.

Uit een enquête bij de reizigers bleek eind april nog dat slechts 44 pct tevreden is over de stiptheid van De Lijn. Minder dan de helft (46 pct) van de trams en bussen reed vorig jaar op tijd, wat betekent dat ze hoogstens vijf minuten vertraging hebben. Het bedrijf wijt die cijfers aan de slechte doorstroming.