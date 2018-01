Burgerbeweging #Stop1921! wil alle drugs uit de strafwet

Bijna 100 jaar geleden brak ook in België de war on drugs uit. De Wet van 24 februari 1921 voorzag in een totaalverbod op het vervaardigen, verhandelen en gebruiken van verdovende middelen.

Het nieuwe burgercomité #Stop1921! wil die verjaardag aangrijpen om het drugsbeleid radicaal om te gooien. Legaliseer en reguleer alle roesmiddelen, luidt de baseline van de campagne die nog deze maand wordt gelanceerd.

Ook hard drugs zoals cocaïne, XTC en zelfs heroïne moeten uit de strafwet. 'De war on drugs is een godsgeschenk voor criminelen en een bedreiging voor de volksgezondheid'.