Brussel, één jaar na de aanslagen: 'Je krijgt hier meer steun als dakloze dan als jongere'

Een jaar geleden, op 22 maart, werd België opgeschrikt door aanslagen. Donald Trump riep Brussel uit tot een hell hole, de hele wereld kent nu Molenbeek. Hoe is het vandaag gesteld met de jongeren in de hoofdstad? Samen met jihadonderzoeker Montasser AlDe'emeh ging Knack een maand lang op onderzoek uit. 'Als we nu niet ingrijpen, is de strijd verloren. Dan krijg je geen samenleving, maar een explosie.'