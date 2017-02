Bruno Tobback: 'Onze vorm kan misschien veranderen, maar socialisme is eeuwig'

Hoe komt het dat sp.a zo weinig de vruchten kan plukken van een 'asociaal' regeringsbeleid?

"We zijn een partij die lang bestuurd heeft en een erfenis meedraagt, of dat nu terecht of onterecht is. En die erfenis ben je op twee jaar niet kwijt. Ik denk niet dat we ons kapot bestuurd hebben, maar we betalen er wel een prijs voor. Ik ben nog steeds fier op ons werk in de regering-Di Rupo. Ik vind dat we toen structureel veel meer dingen in gang hebben gezet dan de huidige regering, onder meer op het vlak van sociale fraude, werkloosheid en het belastingsysteem. Er waren in het verleden ook enkele uitschuivers en we dragen die last met ons mee. Maar ik ben nog altijd heel fier dat wij een traditionele partij zijn.

Er blijft volop werk voor socialisten. Ongelijkheid vaststellen en daaraan willen verhelpen, die uitdaging is eindeloos. Onze vorm kan misschien honderd keer veranderen, maar socialisme is eeuwig. Aan ons om te tonen welke oplossingen we hebben. Dat lukt onvoldoende op dit ogenblik. Naast oppositie voeren, moeten we duidelijk maken waar er voor alle mensen perspectief en mogelijkheden liggen."

Politicoloog Carl Devos zegt dat sp.a nood heeft aan een 'Bernie Sandersfactor', een overkoepelend enthousiasme dat een beweging op gang kan brengen. Heeft hij een punt? Ik heb een T-shirt 'Bernie for president', maar of sp.a van hem iets kan leren?

"Zijn grootste kwaliteit was: niet Hillary Clinton zijn. Ik ben dan ook niet zeker dat hij Trump had kunnen verslaan. Ik zit meer dan twintig jaar in de politiek. Ik hoor al die tijd al verhalen over ons systeem dat kapot is en over onbetaalbare pensioenen. Maar ik stel vast dat we de pensioenen nog altijd kunnen blijven betalen. Dat soort dingen mogen wat vaker gezegd worden. We moeten met sp.a een paar zaken duidelijker durven formuleren."

Zoals?

"Dat gaat bijvoorbeeld over een grondige en rechtvaardige hervorming van het pensioensysteem of faire kosten voor onderwijs. Kijk, de wereld verandert fundamenteel en mensen zijn daar terecht bang voor. Maar er is nog geld. Alleen betalen de grote bedrijven nauwelijks belastingen. Vroeger had je wereldwijd honderdduizenden mensen nodig om autofabrieken te doen draaien. Vakbonden dwongen een rechtvaardige verloning voor de arbeiders af en waren in wezen een instrument van vermogenswinstbelasting.

Vandaag maakt Google miljarden winst met een fractie van dat aantal werknemers. Daar moet de discussie over gaan: hoe brengen we dat geld naar de scholen van onze kinderen en naar de pensioenen voor de mensen die hun hele leven bijdroegen. We hebben als sp.a vandaag veel concrete voorstellen. We moeten het de mensen alleen nog kunnen duidelijk maken dat het over hun toekomst gaat en niet over het afvallen van de N-VA."