Bourgeois wil dat burgers de overheid 'uitdagen'

De Vlaamse overheid gaat na of het 'recht om uit te dagen' ook bij ons kan worden ingevoerd. Het systeem houdt in dat je als inwoner of buurtvereniging de kans en het budget krijgt bepaalde taken uit te voeren, indien je kan aantonen dat je het beter gedaan krijgt dan het gemeentebestuur. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In Nederland bestaat het recht om uit te dagen al. In 35 steden en gemeenten is het intussen mogelijk taken over te nemen. Denk daarbij aan het groen in de straat onderhouden, zelf een parking in de buurt beheren of het zwembad in de stad uitbaten.

'Geen platte besparing'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is voorstander, maar benadrukt dat het niet de bedoeling is zomaar taken over te nemen. 'Het moet altijd gemotiveerd en geobjectiveerd worden', benadrukt hij. Koepelorganisatie 'De Verenigde Verenigingen' waarschuwt dat het niet mag neerkomen op een platte besparing. 'Het systeem moet erop gericht zijn om het beter te maken voor de inwoners, niet om gratis te laten doen waarvoor de overheid voordien betaalde', zegt medewerkster Inge Geerardyn.

Ook Joris Vandenbroucke, fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement, is beducht voor een scenario waarin de lokale besturen hun taken zomaar afschuiven op de inwoners. 'Burgers mee laten beslissen, zoals met burgerbudgetten in Gent, is een goede zaak. Maar een gemeente mag haarverantwoordelijkheid niet afschuiven,' klonk het op Twitter.