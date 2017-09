Bourgeois: 'Dit ging niet om een diversiteitscampagne maar om een vacaturemelding'

Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had zijn minister van Diversiteit Liesbeth Homans (N-VA) 'een punt' toen ze eind augustus een vacaturemelding van de Vlaamse overheid waarbij een foto van een vrouw met hoofddoek te zien was, liet verwijderen op twitter. 'Bij vacatures moet je niet de indruk wekken dat je je richt op één bepaalde doelgroep', verklaarde de N-VA'er dinsdagavond in Terzake. De minister-president benadrukte wel dat het zeker niet de bedoeling was om de vrouw in kwestie te kwetsen.

De tweet, waarin de Vlaamse overheid liet weten werfreserves aan te leggen voor beleidsmedewerkers en juristen, veroorzaakte eind vorige maand heel wat heisa op twitter. Het bericht lokte een hoop racistische commentaren uit, omdat het geflankeerd was met een foto van een vrouw met hoofddoek. De tweet werd snel verwijderd, op vraag van bevoegd minister Homans, die daarvoor het neutraliteitsbeginsel inriep. Maar de oppositie en organisaties als het Minderhedenforum vonden dat een fout signaal.

Minister-president Bourgeois reageerde dinsdagavond in Terzake voor het eerst op de affaire. 'Minister Homans trok die foto inderdaad terug, maar ze had een punt', meent de N-VA'er. 'Dit ging niet om een diversiteitscampagne maar om een vacaturemelding. Dan moet je niet de indruk wekken dat je je richt op één bepaalde doelgroep.'

Bourgeois onderstreepte dat de beslissing 'niets afdoet aan het diversiteitsbeleid' van Homans. 'Wij gaan als Vlaamse overheid voor een inclusieve samenleving en willen absoluut niet segregeren.'

De minister-president is er zich wel van bewust dat de situatie de vrouw in kwestie persoonlijk geraakt heeft. 'Dat was zeker niet de bedoeling. Het was ook niet de bedoeling dat haar identiteit bekend zou raken, dus als dat gebeurd is, dan is dat fout', klonk het.