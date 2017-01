Bonden en werkgevers bereiken akkoord: lonen mogen met 1,1 procent stijgen

Vakbonden en werkgevers hebben een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2017 en 2018. De lonen mogen 1,1 procent stijgen bovenop de index. Ook de laagste uitkeringen gaan omhoog. Brugpensioen voor bedrijven in moeilijkheden blijft in 2017 mogelijk vanaf 56 jaar.

Vooral de loonsverhogingen, de eerste van serieuze omvang in tijden, trokken de aandacht.

"Het was geen gemakkelijke onderhandeling, maar we hebben 1,1 procent extra koopkracht uit de brand kunnen slepen", aldus Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV in gesprek met het VRT-Journaal. "Dat is goed voor de economie, dat is goed voor de mensen, en bovendien zal ons indexmechanisme de komende twee jaar gewaarborgd worden."

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) had in een voorlopig rapport een marge van 0,9 à 1,2 procent voor loonsverhogingen aangegeven, maar een voorspelling door het Planbureau dat de inflatie in 2017 hoger zal uitkomen dan verwacht zorgt voor bijkomende discussie. De vakbonden wilden zo dicht mogelijk bij de bovenlimiet van 1,2 procent uitkomen.

Alleenstaande ouders

De sociale partners stappen vandaag donderdag met het ontwerpakkoord naar de regering. Ze gaan de komende dagen en weken ook hun achterban consulteren. Michèle Sioen, voorzitter van de Groep van Tien, sprak van een "evenwichtig akkoord".

Opvallend is de verhoging van de uitkeringen voor thematische verloven bestemd voor alleenstaande ouders met kinderen ten laste. Die uitkeringen stijgen met meer dan dertig procent. Het gaat om een groep waarvan het armoederisico erg hoog is, verduidelijkt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, de ingreep.