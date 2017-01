Bomhandleiding gevangenis: 'Goed dat plan gevonden is'

Het Laatste Nieuws schreef maandag dat een gedetineerde in Sint-Gillis vorige maand per ongeluk een papier in handen kreeg met uitleg over hoe je een bom kan maken. Verbaasd lichtte hij zijn advocaat in, waarop de politie een onderzoek is gestart. De instructies waren voor een andere gedetineerde bedoeld, maar zouden in de verkeerde cel terechtgekomen zijn.

Dat dergelijke boodschappen rondgaan in een gevangenis roept ernstige vragen op over de manier waarop radicale moslims zich organiseren achter de tralies. Getuigenissen tonen aan hoe verontrustend de situatie is. "Het is dweilen met de kraan open", zegt een hooggeplaatste medewerker binnen het gevangeniswezen.

Justitieminister Geens erkent het probleem van radicalisering in de gevangenissen. In het voorjaar van 2015 werd al beslist om aparte afdelingen op te richting om "besmetting" tegen te gaan, benadrukt hij. Er wordt daarbij in stappen gewerkt, met eerst pogingen tot deradicalisering in de eigen of een andere gevangenis. "Een perfecte oplossing bestaat niet, maar ik blijf in deze keuze geloven."

"We blijven inzetten op het probleem", vervolgt Geens. "We doen zo veel mogelijk sweepings in de cellen en nemen extra mensen aan, zoals psychologen en islamconsulenten. Maar het is belangrijk dat we genoeg mensen vinden die goed gevormd zijn."

De CD&V'er merkt nog op dat het probleem niet tot ons land beperkt blijft. "Ook de Fransen en de Britten hebben op dit vlak een groot probleem."