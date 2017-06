Bestuurders Vivaqua behouden elk 65.000 euro

In 2016 verdienden voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur, Brussels gemeenteraadslid Jacques Oberwoits (MR), schepen in Sint-Gillis Cathy Marcus (PS) en gemeenteraadslid voor Anderlecht Oscar Dubru (MR) elk 56.546 euro bruto per jaar als lid van de 'raad der zaakvoerders'. Daarbovenop kommen nog zitpenningen van 714 euro per vergadering als gewoon bestuurslid.

Op 1 juni werd beslist de de hoge vergoedingen te behouden. BRUZZ wijst er op dat die dag aan het licht kwam dat vier leden van het bureau van Samusocial royaal werden betaald met giften. Het was Mayeur die de vergadering voorzat.

Omdat nog niet duidelijk is of Mayeur gemeenteraadslid blijft in Brussel, is het niet zeker of hij in functie blijft en zijn vergoeding behoudt. 'Als hij gemeenteraadslid blijft, kan hij voorzitter blijven', aldus een woordvoerder van Vivaqua.