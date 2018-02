Ben Weyts: 'Tegen 2025 enkel nog e-bussen in Vlaamse steden'

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is verrast door de kritiek van Peter Wouters, topman van busbouwer VDL Roeselare. Die had gezegd dat Vlaanderen fors achterop hinkt als het op e-bussen aankomt. Tegen 2025 zouden alle stadsbussen elektrisch zijn, aldus Weyts.

Wouters verwijst in "De Markt" op Eén naar Nederland, waar vanaf 2025 geen enkele nieuwe bus van het openbaar vervoer nog vervuilende stoffen mag uitstoten. Hij begrijpt niet dat Weyts onlangs nog een massa-order plaatste van diesel- en hybride bussen.

'Het verbaast me wel. We hebben een order geplaatst van 140 miljoen euro voor trams, bussen en trambussen. Van de 121 bussen is de helft hybride en de andere helft bestaat uit de meest zuinige dieselbussen. Het wordt meteen onze laatste bestelling van dieselbussen. We hadden ze dringend nodig. In Nederland is de sector geprivatiseerd en wordt de kost doorgerekend naar de klant. Wij wilden niet dat de Vlamingen de oplopende factuur voor e-bussen zou betalen', aldus Weyts.

Maar de e-bussen komen er wel degelijk aan. In Vlaamse steden zullen er tegen 2025 enkel nog elektrische bussen rijden en dan zal de elektrische vloot uitgerold worden. 'Dat we een achterstand hebben is dus pertinent onwaar', besluit Weyts.