België zet jaarlijks duizenden asielzoekers onwettig op straat

Ons land weigert al jarenlang opvang te organiseren voor mensen die een tweede of derde asielaanvraag indienen, ook al is dat verplicht volgens de Belgische wetgeving. In een vandaag gepubliceerde nota klagen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw die praktijk aan, want jaarlijks worden duizenden mensen, vaak gezinnen met jonge kinderen, onwettig gedwongen op straat te overleven.