België en China sluiten acht handelsakkoorden

De protocolakkoorden en memoranda of understanding werden ondertekend op Hertoginnedal in Brussel, in aanwezigheid van de Belgische premier Charles Michel en zijn Chinese ambtgenoot Li Keqiang.

Verschillende van die akkoorden hebben betrekking op de Chinees-Belgische samenwerking op havengebied, en dan met name op de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Zo verscheept de haven van Zeebrugge jaarlijks zowat 24.000 in Gent gebouwde personenwagens van de Zweedse autobouwer Volvo naar China, via de verbinding Heilongjiang-Zeebrugge. Een ander akkoord, dat aan Belgische kant ondertekend werd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), had betrekking op de regels voor hygiëne en quarantaine van Belgisch vee dat naar China uitgevoerd wordt. Telecomoperator Telenet sloot dan weer een strategisch partnerschap met de Chinese groep ZTE voor de ontwikkeling van 5G.

Klimaatakkoord Parijs

Eerder op de dag, omstreeks 17.30 uur, had premier Michel zijn Chinese ambtgenoot ontvangen, geflankeerd door de vier Belgische vicepremiers, Kris Peeters, Jan Jambon, Alexander De Croo en Didier Reynders, een teken van het belang dat België aan het bezoek hecht. Michel legde de klemtoon op de kracht van de bilaterale relaties tussen België en China en tussen de Europese Unie en China, nu China, als grootste vervuiler ter wereld, beloofd heeft om het klimaatakkoord van Parijs wél na te leven. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan dat zijn land dat niet zou doen.

Het bezoek aan Hertoginnedal werd afgesloten met de presentatie van de Volvo Concept 40.1. Die conceptwagen geeft een hint over hoe de toekomstige Volvo XC40, die in Gent gebouwd zal worden en waarop de Gentse fabriek zich momenteel voorbereidt, eruit zal zien. Volvo investeert daarvoor 200 miljoen euro in Gent.

De Chinese premier nam eerder op de dag deel aan een Europees-Chinese top, die - met enige vertraging - afgesloten werd met een gezamenlijke verklaring over het klimaat. Europa en de Verenigde Staten blijven weigeren om China het statuut van markteconomie toe te kennen, omdat ze Peking in een aantal sectoren dumping verwijten, en dan met name in de staalindustrie.

Keqiang had ook een ontmoeting met koning Filip, hetgeen voor de nodige verkeershinder zorgde in Brussel.