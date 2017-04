Beke: 'Afschaffing dubbele nationaliteit niet evident in de praktijk'

Na de uitslag van het Turkse referendum en het hoge percentage ja-stemmers in België (her)lanceerde CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert het debat over de dubbele nationaliteit. In een tweet pleitte hij ervoor te stoppen met de dubbele nationaliteit.

Ook Open Vld-politica Ann Brusseel vindt dat het debat over de dubbele nationaliteit moet gevoerd worden. En ook vanuit N-VA kwamen er verschillende positieve reacties. Voorzitter Bart De Wever deed daarbij een oproep om "over de partijgrenzen heen werk te maken van het uitdoven van de dubbele nationaliteit."

CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt het zelf "logisch dat iemand slechts één nationaliteit heeft". Beke: "De keuze voor een nieuwe nationaliteit is een positieve keuze. Wie die keuze maakt, aanvaardt ook een aantal consequenties. Het is een teken van integratie en van gehechtheid aan je land, de plek waar je je leven wil uitbouwen en wil participeren aan de samenleving."

Praktische bezwaren

Maar tussen droom en daad blijken nog wel wat praktische bezwaren te staan. "In de praktijk blijkt het niet evident", aldus Beke. "Er zijn landen, zoals Mexico, Argentinië Marokko of Syrië, die niet toestaan dat mensen die van daar komen hun nationaliteit opgeven. Dus zelfs wanneer wij de dubbele nationaliteit afvoeren, zullen die mensen altijd Belg en Marokkaan of Syriër blijven. Enkel wanneer die landen hun eigen wetgeving aanpassen, is dit mogelijk. Ook bij ons zijn er mensen met dubbele nationaliteit die liever enkel de Belgische zouden willen, maar daarvoor niet kunnen kiezen."

Volgens Beke focussen de voorstellen voor het afschaffen van de dubbele nationaliteit ook meestal op mensen uit het buitenland die hier komen wonen. "We mogen ook niet vergeten dat heel wat Belgen die in het buitenland verblijven ook de dubbele nationaliteit hebben. Wat dit betekent voor hen is heel wat minder duidelijk."

En dan kunnen er ook nog problemen opduiken voor andere maatregelen, stipt de CD&V-voorzitter aan. Denk aan het afnemen van de nationaliteit van terreurverdachten. Beke: "Als je de dubbele nationaliteit afvoert, dan zijn zulke mensen allemaal Belgen. En kun je hun nationaliteit niet afnemen en ze terugsturen naar een ander land. Want niemand mag volgens internationale verdragen zonder nationaliteit zitten. En dan zijn we zelf verantwoordelijk voor die veroordeelde terroristen."