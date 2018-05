Begrip en billijkheid: geen enkele vorm van artificiële intelligentie kan dat van ons overnemen

Ik was al lang van zins om hier te schrijven over treinconducteurs. Wat een gesel voor de reiziger kunnen die mensen zijn. Zit je rustig te werken of te praten in de trein, komen zij eraan, moet je eerst je abonnement opvissen, en rammelt de man of vrouw vervolgens een tijdlang aan een tros apparaatjes. 'Tuut-Tuut.' Heeft me al veel tijd gekost, die procedure. 'Kunnen we die begeleiders gewoon niet vervangen door paaltjes met kaartlezers aan de ingang van het station, en wat meer geld investeren in het rein houden van de treinen?' vroeg ik me af. Tot ik gisterenavond conducteur Luc ontmoette.

...