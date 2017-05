Bart De Wever: 'Ik loop de populisten niet achterna'

"Ik loop de populisten niet achterna. Dat is de grootste bullshit die je kan vertellen. Vraag aan de rechts-populisten eens wie ze het meest haten van allemaal en wie hun stemmen heeft afgepakt. Niet links, maar de N-VA heeft dat gedaan." Dat zegt de Antwerpse burgemeester in een interview met De Tijd.

'Rutte is N-VA'

De Wever gelooft alvast niet dat de opmars van de populisten gestuit is met de overwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen. Hij wijst erop dat de extreemrechtse Marine Le Pen toch nog 34 procent van de Franse stemmen haalde. "Ik heb tijden meegemaakt dat we over een Zwarte Zondag spraken als het Vlaams Belang boven 10 procent uitkwam. Er is geen reden tot euforie", aldus De Wever in De Tijd.

Toch is De Wever tevreden dat verschillende Europese partijen in de richting van de N-VA zijn geëvolueerd. "Kijk naar de Nederlandse premier Mark Rutte, die in maart de verkiezingen heeft gewonnen. Zijn semantiek, zijn taalgebruik, dat is gewoon de N-VA", verduidelijkt hij.

Merkel

Volgens De Wever is overigens ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de richting van de Vlaamse N-VA geëvolueerd. Hij verwijst daarbij naar de legendarische quote 'Wir schaffen das', waarmee Merkel aangaf dat Duitsland de vluchtelingenstroom de baas zou blijven door een groot aantal van hen asiel te verlenen op Duitse bodem. "Ze heeft haar vel kunnen redden door een grote U-bocht te maken. 'Wir schaffen das' is 'wir stoppen das' geworden", zegt De Wever. Volgens hem stonden de politie en de helikopters klaar om de Duitse grenzen te sluiten, 'maar durfde geen enkele Duitse minister het aan om zijn handtekening onder zo'n bevel te zetten", uit vrees voor een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog.

'Wereld is niet van marsepein'

Had De Wever het voor het zeggen gehad, 'ik had de grenzen gesloten'. "Dan was niemand nog naar Europa vertrokken." Op de vraag hoe menselijk het is om de grenzen te sluiten, antwoordt de Antwerpse burgemeester met een vraag: 'Wanneer gaat het nu eens doordringen dat de wereld niet van marsepein is? Politici hebben de luxe niet om altijd de ethiek van hun overtuiging te volgen", voegt hij eraan toe.

De Wever betreurt het dat door de komst van vele nieuwkomers opnieuw debatten moeten worden gevoerd over de gelijkheid van man en vrouw, en over de plaats van religie in de samenleving. "Veel mensen hebben er genoeg van", zegt hij.

Volgens de N-VA-topman is het de verdienste van zijn partij dat de stemmen voor de rechts-populisten afgeroomd worden. "Ik gebruik die stemmen om draagvlak te creëren om te doen wat we moeten doen. De gutmenschen menen het misschien goed, maar ze maken het draagvlak voor migratie kapot. Ze hebben de intolerantie op een ongeziene manier gevoed en het duurt jaren om dat er weer uit te krijgen", aldus De Wever.