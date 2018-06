Barbara Pas (VB): 'De N-VA zit constant in de achteruitkijkspiegel naar ons te kijken'

'Natúúrlijk had Bart De Wever gelijk', zegt Barbara Pas vastberaden. 'Ik ben zelf een moeder van twee kleine dochtertjes. Ik zou mijn kinderen nooit in een koelwagen steken, of ze uit het raam van een rijdend voertuig hangen en als menselijk schild gebruiken.' De vraag was of de ouders van Mawda ook volgens haar verantwoordelijk zijn voor de dood van hun kind. Het is helemaal niet bekend of iemand tijdens het schietincident op de E42 een kind als menselijk schild gebruikte, maar Pas laat zich niet uit haar lood slaan. 'Luister eens, als er bij ons een kleuter op straat sterft omdat zijn ouders niet goed op hem hebben gelet, dan zullen zij daar ook op aangesproken worden. Wat is er zo anders aan de situatie met Mawda? Ik heb mij meer geërgerd aan de mensen die het nodig vonden om de politie als moordenaars of toch minstens als cowboys af te schilderen.'

...