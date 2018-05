Bad ass girls: wat is er mis met tienermeisjes?

Ze blijven nachtenlang van huis weg, terroriseren leeftijdgenoten, snijden in hun eigen armen, sturen naaktfoto's van zichzelf naar jongens die ze amper kennen, experimenteren met drugs, lopen keer op keer weg of gooien zich in de armen van een veel oudere man. Zowel straathoekwerkers als jeugdpsychologen en andere hulpverleners bevestigen ons dat steeds meer jonge meisjes zich zwaar in de nesten werken. Ook de Opvoedingslijn krijgt de laatste jaren meer oproepen van ouders die zich zorgen maken over hun dochter, en jeugdtherapeuten zien almaar meer meisjes. 'Vaak zijn dat jongeren die hun emoties zo lang hebben opgekropt dat die helemaal zijn ontspoord', zegt psychotherapeute Lut Celie, coördinator van therapiecentrum De Bleekweide. 'Op den duur komen al die woede en frustratie eruit in de vorm van moeilijk of extreem gedrag.'

