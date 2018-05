Assistent-bondscoach Graeme Jones: 'Radja is een goeie vent en tons of fun'

Al twee jaar werkt hij met 's lands beste voetballers, en toch moet je al een insider van het Belgische voetbal zijn om Graeme Jones te kennen. De assistent van bondscoach Roberto Martínez is niet zo happig op interviews. Als voetballer in de lagere Britse reeksen was hij een doelpuntenmachine die van club naar club zwierf. Een journeyman, zoals de Engelsen dat noemen. Zijn beste tijd kende Jones bij Wigan Athletic, in de Engelse derde klasse: 31 goals in één seizoen, waaronder 4 hattricks. Bij die club ontmoette hij Roberto Martínez, en dat partnerschap houdt 22 jaar later nog altijd stand. De rol van Graeme Jones is veel belangrijker dan de buitenwacht beseft, meent Andy De Smet, scout van de nationale ploeg en wellicht de Belg die Martínez en zijn staf het best kent. 'Roberto is een manager naar Engels model, terwijl Belgische teams hiërarchisch zijn: je hebt de hoofdcoach en zijn dienaren', zegt De Smet. 'Roberto beschouwt Graeme als zijn gelijke. Hij is zijn klankbord. Met Graeme trof Roberto iemand die net zo goed een toptrainer is - vaak neemt Graeme de wedstrijdcoaching in handen - maar die niet de behoefte heeft om in de spotlights te staan. Graeme kan 100 procent zijn ding doen, en voor hem is dat genoeg. Elk team drijft op zulke figuren.'

