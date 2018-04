Arbeidseconoom Stijn Baert: 'Sollicitanten worden al vanaf veertig jaar gestraft'

'De regering-Michel herhaalt altijd: wij hebben gezorgd voor veel nieuwe banen. Maar zijn er ook méér mensen tussen 25 en 64 jaar aan de slag? Dat vraag ik me als arbeidseconoom af, ' zegt Stijn Baert, 'want daar draait het toch om: hoeveel mensen op arbeidsleeftijd werken? Hoeveel dragen er bij aan ons welvaartssysteem? En dan ziet onze situatie er veel minder rooskleurig uit. Onze werkzaamheidsgraad ligt met 72 procent beschamend laag. Ondanks de hoeraberichten van de regering zijn in België nog steeds veel minder mensen op arbeidsleeftijd aan de slag dan in onze buurlanden. En dat gat krijgen we maar niet dichtgereden. Dát is de pijnlijke waarheid.'

