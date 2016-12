Antwerpse socialisten bouwen aan progressieve burgerbeweging

Nadat Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) al aankondigde met een socialistische burgerbeweging - in plaats van een strikt partijprogramma - naar de gemeenteraadsverkiezingen te willen trekken, doet zijn partijgenoot Tom Meeuws nu iets gelijkaardigs in Antwerpen. De voorzitter van de lokale sp.a-afdeling reikt in De Morgen de hand naar de progressieve krachten in de stad om samen de schouders te zetten onder constructieve burgerinitiatieven.

Daarbij vallen in de eerste plaats de namen van Groen en PVDA. 'Sp.a, Groen en PVDA+ komen elkaar op allerhande acties tegen het huidige stadsbestuur steeds vaker tegen, we spreken steeds meer uit één mond,' zegt Tom Meeuws in De Morgen. Peter Mertens, PVDA+-voorman in Antwerpen, maakt er al langer geen geheim van in een kartel met onder meer sp.a te willen stappen.

Progressief alternatief

Meeuws wil echter niet van een kartel gesproken hebben - hij heeft het liever over 'een beweging die organisch aan het groeien is' en een 'progressieve krachtenbundeling'. Lees: net als in Oostende willen de socialisten vooral losrukken van de oude politieke cultuur. Een brede politieke burgerbeweging moet voor hen de partijgrenzen kunnen overstijgen en vooral de lokale stadsdynamiek beter kunnen kanaliseren.

Als het ook tot een bundeling van de linkse krachten komt bij de gemeenteraadsverkiezingen, lijken de belangrijkste pionnen voor de Antwerpse verkiezingen al gezet te zijn. In november kondigde CD&V nog aan Kris Peeters naar de Sinjorenstad te verhuizen om het sterke N-VA-blok van burgemeester Bart De Wever te breken. Op dit moment besturen CD&V en N-VA samen met Open Vld, samen hebben ze 30 van de 55 gemeenteraadszetels in handen.